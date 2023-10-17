بشرى سارة لمحبي الأرز.. تناوله لا يسبب السمنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتساءل الكثيرون منذ سنوات عديدة عن تأثير الأرز على زيادة الوزن والسمنة، وفي حين يتفق البعض على أن تناوله جزء من الحياة اليومية للكثير من الشعوب في مناطق مختلفة من العالم ولا ضرر من تناوله.

المساعدة في إنقاص الوزن

فقد أوضحت روغوتا ديويكار، وهي خبيرة تغذية معروفة وغالباً ما تنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتفصيل لماذا لا ينبغي تجنب تناول الأرز الأبيض وكيف يساعد في إنقاص الوزن.



صحة البشرة والشعر والهضم

وقالت في مقطع فيديو نشرته على تليغرام، إن المرء لا يجب أن يشعر بالذنب بعد تناول الأرز، مؤكدة أن تناوله لا يتسبب في الإصابة بالسمنة، مؤكدة أن من يحاول إنقاص الوزن لن يحتاج إلى التخلص من الأرز.

وأضافت أن استبعاد الأرز من قائمة النظام الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية على البشرة والشعر والهضم.

كما أوضحت ديويكار أنه لا ينبغي للمرء أن يقارن بين أصناف الأرز، حيث لا يوجد أرز معين أفضل، شارحة أن نوع الأرز المتاح هو الأفضل.

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