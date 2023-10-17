الأم تكشف اللحظات الأخيرة قبل مقتل طفلها وديع في اميركا

MENAFN - Al Wakeel News)كشف عم الطفل الفلسطيني وديع الفيومي عن كلماته الأخيرة قبل مقتله إثر تعرضه للطعن على يد رجل أميركي في ولاية إلينوي، في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة ((حماس)) في قطاع غزة.وقالت الشرطة إن الطفل وديع (6 سنوات) ووالدته، حنان شاهين (32 عاماً)، تعرضا لهجوم من جوزيف تشوبا (71 عاماً) مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة يوم السبت في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومتراً جنوب غربي شيكاغو.



وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة، بينما أصيبت والدته بجروح متعددة.



وأرسلت حنان رسائل نصية إلى والد طفلها من المستشفى لتكشف تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها برفقة طفلها ، حيث قالت إن المعتدي طرق الباب بشكل مفاجئ وحاول خنقها وهو يقول: (أنتم المسلمون يجب أن تموتوا)))، ثم طعنها هي وطفلها مراراً.



وأثناء تشييع جنازة وديع أمس (الاثنين)، قال عمه محمود يوسف للصحافيين: ((عندما تعرض وديع للطعن، كانت كلماته الأخيرة: (أنا بخير يا أمي). أتعلمون، إنه بخير، إنه في مكان أفضل))، وفقاً لما نقلته شبكة ((بي بي سي)) البريطانية.

ومن جهته، قال يوسف حنون أحد أقارب العائلة، والمتحدث باسمها، إنه قبل الحادث لم تكن هناك علامات على وجود أي مشكلة بين تشوبا، وأسرة الطفل.



وقال حنون إن تشوبا حضر عيد ميلاد وديع قبل بضعة أسابيع فقط.



وقال حنون لـ((بي بي سي)): ((كان ودوداً مع جميع أفراد الأسرة، خصوصاً مع الطفل، الذي كان يعامله كأنه حفيده. لقد أحضر له الهدايا، وأحضر له بعض الألعاب)).

وأضاف: ((وديع أحب مدرسته، وأحب معلميه، وأحب والدته. كان يحب الحياة. كان دائماً مبتسماً)).



وقال مكتب قائد الشرطة إن تشوبا يواجه اتهامات بارتكاب جريمتي القتل من الدرجة الأولى والشروع في قتل من الدرجة الأولى أيضاً، بالإضافة إلى ارتكاب جريمتين من جرائم الكراهية والضرب المبرح بسلاح مميت.

وأضاف المكتب أن تشوبا محتجز حالياً في انتظار المثول أمام المحكمة.

الشرق الاوسط