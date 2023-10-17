الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني ولليوم الـ11 على التوالي في قطاع غزة، ومن بينهم مجزرتا رفح وخانيونس التي أُرتكبت صباح اليوم الثلاثاء، وخلفت 80 شهيداً بينهم أطفال ونساء والمزيد من الدمار.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه بات واضحاً أن قوات الاحتلال ماضية في جريمة التطهير العرقي بالأسلحة المحرمة دولياً، واستهداف المراكز الصحية والمستشفيات والطواقم الصحفية والمدارس والجامعات وغيرها، بهدف التخلص من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة.



وأضافت، أن مخطط الاحتلال الحالي هو جزء لا يتجزأ من مخططات معدة مسبقاً للتخلص من أزمة إسرائيل الإستراتيجية التي يمثلها وجود ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهذا ما تؤكده جرائم القتل بالجملة التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية على مدار الساعة، ومشاهد الدمار الشامل والكارثة الإنسانية بجميع أوجهها في قطاع غزة، وخنق الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين.



وشدد البيان على أن ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإحداث تغيير استراتيجي في مسار التعامل الدولي مع حقوق الفلسطينيين، وهو أيضاً ما تروج له حملات التضليل الإعلامية الإسرائيلية بشأن تحويل كل مواطن أينما كان إلى متهم.

بترا