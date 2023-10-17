تداول شيكات بقيمة 29.58 مليار دينار في الأردن خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية أيلول الماضي 4.87 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 29.58 مليار دينار أردني، وفق تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك ).



وبحسب الأرقام، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13.7 ألف شيك، مقارنة مع 17.7 ألف شيك في آب.



وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول من العام الحالي 85 مليون دينار، مقابل 100 مليون دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15.3%.



وأضافت أن 5.658 شيكا مرتجعا بقيمة 54.3 مليون دينار أردني في أيلول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5 آلاف شيك بقيمة 30.6 مليون دينار لأسباب تقنية.

