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الملك يحذر : هذا خط أحمر

10/17/2023 7:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية المدنيين من كل الأطراف، محذرا في الوقت ذاته من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر.
وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في المستشارية الألمانية في برلين، قال جلالته، إنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر، مبينا أن ذلك توجه من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض.
وأشار جلالة الملك بهذا الخصوص إلى أنه يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر، مبينا أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.
وفي رد جلالة الملك على سؤال حول المطلوب من المجتمع الدولي لاحتواء دوامة القتل والعنف في ضوء الأوضاع المأساوية، قال جلالته إننا جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين.
وتابع جلالته "علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل، وأعلم أننا جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم"، مشيرا إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأردن الأربعاء، وإلى زيارة المستشار شولتس إلى إسرائيل الثلاثاء.

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