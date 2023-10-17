كامل يواصل هيمنته على الجولة الثانية من بطولة (تحدي روتاكس)

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
واصل المتسابق عبدالله كامل هيمنته على الجولة الثانية من بطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم KSA Rotax Max Challenge والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها Creative trackes وتستضيفها حلبة FunXtreame في ميدان ديراب لسباقات السيارات.
واستطاع كامل تحقيق المركز الأول في فئة السينيور فيما جاء الأمير سعود آل سعود في المركز الثاني وليث مؤمنة في المركز الثالث، أما في فئة الميني فقد حل تميم فحماوي في المركز الأول وعبدالعزيز القرشي في المركز الثاني وأليكس براون في المركز الثالث.
وفي منافسات الفرق حصل فريق الربيع على لقب الجولة في فئة السينيور وفريق لينكس لفئة الميني.
وجاءت الجولة كما كان متوقعاً امتدادا للندية والإثارة التي شهدتها الجولة الأولى وبتقارب كبير في المستويات والأزمنة التي حسمت المراكز بأجزاء من الثانية.
وأبدى كامل سعادته للفوز بثاني جولات البطولة مؤكداً أن البطولة لا زالت في بداياتها ولدى الجميع الفرصة للظفر باللقب في ظل تقارب المستويات.
ولفت أن ارتفاع وتيرة المنافسة ظاهرة صحية تساعد المشاركين على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق النتائج المطلوبة، مشيداً بالمستوى التنظيمي والتحكيمي للبطولة.
الجدير ذكره أن (تحدي روتاكس) ستستمر حتى شهر مارس من عام 2024 ويتبقى أربع جولات على ختامها.
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