كامل يواصل هيمنته على الجولة الثانية من بطولة (تحدي روتاكس)

الرياض – أصداف نيوز:

واصل المتسابق عبدالله كامل هيمنته على الجولة الثانية من بطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم KSA Rotax Max Challenge والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها Creative trackes وتستضيفها حلبة FunXtreame في ميدان ديراب لسباقات السيارات.

واستطاع كامل تحقيق المركز الأول في فئة السينيور فيما جاء الأمير سعود آل سعود في المركز الثاني وليث مؤمنة في المركز الثالث، أما في فئة الميني فقد حل تميم فحماوي في المركز الأول وعبدالعزيز القرشي في المركز الثاني وأليكس براون في المركز الثالث.

وفي منافسات الفرق حصل فريق الربيع على لقب الجولة في فئة السينيور وفريق لينكس لفئة الميني.

وجاءت الجولة كما كان متوقعاً امتدادا للندية والإثارة التي شهدتها الجولة الأولى وبتقارب كبير في المستويات والأزمنة التي حسمت المراكز بأجزاء من الثانية.

وأبدى كامل سعادته للفوز بثاني جولات البطولة مؤكداً أن البطولة لا زالت في بداياتها ولدى الجميع الفرصة للظفر باللقب في ظل تقارب المستويات.

ولفت أن ارتفاع وتيرة المنافسة ظاهرة صحية تساعد المشاركين على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق النتائج المطلوبة، مشيداً بالمستوى التنظيمي والتحكيمي للبطولة.

الجدير ذكره أن (تحدي روتاكس) ستستمر حتى شهر مارس من عام 2024 ويتبقى أربع جولات على ختامها.