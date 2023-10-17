مجموعة السليمان تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها وتُطلق مؤسستها غير الربحية

جدة – أصداف نيوز:

أقامت مجموعة السليمان؛ المجموعة السعودية الرائدة متعددة المجالات، حفلًا في مدينة جدة بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها، بحضور حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام.

وكانت المجموعة قد تأسست عام 1983 من قبل معالي الدكتور غسان أحمد السليمان، عبر حصوله على أول امتياز تجاري لإيكيا في العالم، ثم توسعت لتضم في محفظتها ثماني شركات في قطاعات التجزئة، الخدمات اللوجستية، التقنية، والتطوير العقاري، وتوسعت لتقدم خدماتها في أربع دول خليجية هي المملكة، والبحرين، والإمارات، والكويت.

وشهد الحفل، إعلان الدكتور غسان السليمان (مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة) عن تأسيس مؤسسة السليمان؛ وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين التحول الإيجابي في المجتمعات. وتتركز جهود المؤسسة في أربعة محاور رئيسية؛ وهي“التمكين الاقتصادي، والتعليم، والبيئة، والعائلة”.

من خلال هذه المحاور، تعمل المؤسسة على دعم وتمكين المجتمع، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاحتفال، تم عرضٌ لإنجازات الشركة خلال العقود الماضية؛ مع الإعلان عن مجموعة من مشاريع التوسع المستقبلية، حيث أعلن سعود السليمان (الرئيس التنفيذي للمجموعة) البدء في أعمال الإنشاء لمعرض إيكيا في المدينة المنورة، وهو جزء من خطة التوسع التي ستصل إلى 30 معرضًا ونقطة بيع لإيكيا بحلول 2028. فيما أعلن السليمان عن خطة التوسع لسيركل كي؛ سلسلة المتاجر الصغيرة العالمية، لتصل إلى 300 فرع بحلول 2027.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أعلن السليمان عن بدء أعمال شركة فلو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء شركة سلاسة في إطلاق 100 متجر مظلم خلال السنوات الثلاث القادمة؛ مما يساهم في خفض عمليات الميل الأخير لأقل من ساعتين.

وفي وقتٍ تواصل فيه مجموعة السليمان الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية العكسية؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع جودة الحياة والبيئة، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن شركة كارتلو؛ أكبر شركة في مجال الخدمات اللوجستية العكسية في الشرق الأوسط، ساهمت في التخلص من 600 ألف طن من الانبعاثات الكربونية عبر خدماتها المختلفة.

وكانت مجموعة السليمان قد عززت مكانة شركة ليفسبيس لتكون أكبر منصة تقنية للتصميم الداخلي والتطوير المنزلي في المملكة، وقد أعلن السليمان عن توقيع شراكة بين ليفسبيس مع الشركة الوطنية للإسكان لتوفير حلول التصميم الداخلي لعملائها.

كما أعلن السليمان عن إطلاق شركة“كانفاست” التي تقدم منصة تقنية لربط مالكي الوحدات السكنية مع خيارات واسعة من استديوهات التصميم الداخلي المحلية.

وفي قطاع التطوير العقاري، أعلن السليمان عن دخول شركة احتراف، في تصميم وإدارة ثلاثة مشاريع عقارية كبرى في الرياض، المدينة المنورة، وخميس مشيط، التي ستقدم وجهات تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة، بمسطحات تأجيرية تتجاوز الربع مليون متر مربع.