“بي آر ويك” تختار إبراهيم المطوع ضمن أبرز المؤثرين في صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت مجلة“بي آر ويك” اختيار إبراهيم المطوع، الرئيس والشريك المؤسس لشركة جمار للعلاقات العامة، ضمن قائمة المحترفين الأكثر تأثيرًا في مجال العلاقات العامة والاتصال في منطقة الشرق الأوسط.

جاء هذا الاختيار الذي يتم مرة واحدة سنويًا ضمن قائمة المجلة لأبرز محترفي العلاقات العامة في الشرق الوسط للعام 2023، بناء على استطلاع رأي استقصائي، داخل الشركات والوكالات المتخصصة، كما شملت القائمة رؤى عن أكبر التحديات والفرص التي يواجهها القطاع في المنطقة.

وأكد المطوع في مقابلة ضمن التقرير على أهمية العلاقات العامة في تعزيز الرسائل وكسب الثقة والدعم وبناء الجسور مع الجمهور، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة الإعلامية والعلامات التجارية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، هي نقص الكوادر العربية المؤهلة والتي تعي ثقافة المنطقة وهو ما يعد عاملاً أساسياً في بناء الحملات والرسائل الفاعلة.

ومجلة“بي آر ويك” هي المصدر الأبرز والأهم في مجال صناعة العلاقات العامة في العالم، وتعد مرجعاً أساسياً للمحترفين في القطاع، كما يصنف تقريرها السنوي الأهم في الصناعة.

وتعد شركة جمار للعلاقات العامة والاتصال من أسرع الشركات الاستشارية نمواً في المنطقة، وتملك فريقاً يضم نخبة من محترفي الاتصال والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى الاقتصادي والرصد وتحليل البيانات، مع خبرات في العمل لدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية والصحافة الاقتصادية والدولية وأسلوب الحياة، وهو ما قادها لتحقيق نمو كبير في محفظتها من الشركات والهيئات الكبرى في السعودية.

وتأسست جمار عام 2021 ونجحت في توسيع محفظتها لتملك عملاء من قطاعات الطيران، والتقنية، والمالية، والعقار، والطاقة، والإعلام، والترفيه، والضيافة. كما أنها الشريك السعودي لـ PROI وهو أكبر وأهم تحالف عالمي لوكالات الاتصال المستقلة، ويضم 90 شركة علاقات عامة واتصالات في 165 مدينة تتوزع على 60 دولة.