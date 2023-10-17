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فان دايك ينعش آمال هولندا بهدف قاتل في شباك اليونان

10/17/2023 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزاحت هولندا مضيفتها اليونان عن المركز الثاني للمجموعة الثانية وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز "القاتل" عليها 1-0 الاثنين في الجولة الثامنة.
ودخلت هولندا اللقاء على خلفية خسارتها في الجولة الماضية على أرضها أمام فرنسا 1-2، ما سمح للأخيرة بحسم البطاقة الأولى عن هذه المجموعة إلى النهائيات القارية، لكن فريق المدرب رونالد كومان استعاد توازنه في هذه المواجهة الهامة جدا وجدد فوزه على اليونان بعدما سبق له أن تغلب عليها ذهابا بثلاثية نظيفة.
وبدا أن المنتخب الهولندي لن يستغل أفضليته والفرص لاسيما ركلة جزاء في الشوط الأول أضاعها فاوت فيخهورست (28)، وسيكتفي بنقطة التعادل لكنه منح فرصة ثانية في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء نجح القائد فيرجيل فان دايك في ترجمتها إلى هدف.
ورفعت هولندا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق المواجهتين المباشرتين أمام اليونان التي خاضت مباراة أكثر منها (7 مقابل 6)، فيما تتصدر فرنسا المجموعة بـ18 نقطة من ست مباريات.
وسيكون مصير هولندا بين يديها إذ ستضمن تأهلها في حال فوزها في الجولة المقبلة على ضيفتها إيرلندا في 18 نوفمبر في جولة تغيب عنها اليونان التي تختتم مشوارها بمواجهة صعبة ضد ضيفتها فرنسا في 21 نوفمبر، فيما يلعب رجال كومان في نفس التاريخ مع جبل طارق.
وفي حال فشل هولندا أو اليونان في الحصول على البطاقة المتبقية، فيملك كل منهما فرصة أخرى من خلال الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية.
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر في التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، إضافة إلى ألمانيا المضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

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