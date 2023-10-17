برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لـ 5 أيام فقط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لبضعة أيام من مخزون الغذاء.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إن المخزونات الغذائية داخل المتاجر تكفي لبضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام فقط.
وترفض سلطات الاحتلال ادخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية لغزة عبر معبر رفح، حيث تكدست الشاحنات منذ يوم أمس على المعبر من الجانب المصري. وكالات
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