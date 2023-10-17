برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لـ 5 أيام فقط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لبضعة أيام من مخزون الغذاء.



وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إن المخزونات الغذائية داخل المتاجر تكفي لبضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام فقط.



وترفض سلطات الاحتلال ادخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية لغزة عبر معبر رفح، حيث تكدست الشاحنات منذ يوم أمس على المعبر من الجانب المصري. وكالات

