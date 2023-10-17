مفوض الأونروا: المياه تنفد وغزة تواجه الموت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في غزة، اليوم الثلاثاء، أن "مياه الشرب بصدد النفاد وغزة تواجه الموت".



وحذر المفوض الأممي، من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.



من جهتها، اشارت وكالة وكالة أسوشيتد برس، إلى أنه في العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، بما فيها خط أنابيب من إسرائيل، ومحطات لتحلية مياه البحر والآبار.



وحذرت الوكالة منظمة الصحة العالمية، من أن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات والسكان عموما للخطر.



وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت أمس الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، ما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.



بترا