مفوض الأونروا: المياه تنفد وغزة تواجه الموت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في غزة، اليوم الثلاثاء، أن "مياه الشرب بصدد النفاد وغزة تواجه الموت".
وحذر المفوض الأممي، من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون تقريبا، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.
من جهتها، اشارت وكالة وكالة أسوشيتد برس، إلى أنه في العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، بما فيها خط أنابيب من إسرائيل، ومحطات لتحلية مياه البحر والآبار.
وحذرت الوكالة منظمة الصحة العالمية، من أن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات والسكان عموما للخطر.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت أمس الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، ما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.
بترا
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