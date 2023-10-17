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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4229 منذ بداية الحرب

10/17/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الجرحى منذ بداية الحرب على غزة إلى 4229 بينهم 82 مازالوا في حالة خطرة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن عسقلان تحولت إلى مدينة أشباح.


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