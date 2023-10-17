الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4229 منذ بداية الحرب

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4229 منذ بداية الحرب
التاريخ
10/17/2023 6:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الجرحى منذ بداية الحرب على غزة إلى 4229 بينهم 82 مازالوا في حالة خطرة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن عسقلان تحولت إلى مدينة أشباح.
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