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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

10/17/2023 6:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، أسماء المرشحين من الدفعة السادسة والبالغ عددهم 70 مرشحاً ومرشحة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.
وتاليا الأسماء:







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