اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
التاريخ
10/17/2023 6:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، أسماء المرشحين من الدفعة السادسة والبالغ عددهم 70 مرشحاً ومرشحة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.
وتاليا الأسماء:
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