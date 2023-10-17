القرم.. اعتقال روسي بتهمة التخابر مع نظام كييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقل الأمن الفدرالي الروسي، شخصا روسياً في شبه جزيرة القرم بتهمة تعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية، وتزويدها بمعلومات حساسة.



وجاء في بيان الأمن الفدرالي: ثبت أن أحد سكان منطقة بختشي ساراي في جمهورية القرم الروسية مواليد 1975، تخابر مع عناصر في الأمن الأوكراني، ونقل إليهم معلومات حساسة.



وأضاف البيان: "نظم الموقوف أوكارا للذخيرة في المنطقة بناء على تعليمات من استخبارات كييف".

RT