القرم.. اعتقال روسي بتهمة التخابر مع نظام كييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقل الأمن الفدرالي الروسي، شخصا روسياً في شبه جزيرة القرم بتهمة تعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية، وتزويدها بمعلومات حساسة.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: ثبت أن أحد سكان منطقة بختشي ساراي في جمهورية القرم الروسية مواليد 1975، تخابر مع عناصر في الأمن الأوكراني، ونقل إليهم معلومات حساسة.
وأضاف البيان: "نظم الموقوف أوكارا للذخيرة في المنطقة بناء على تعليمات من استخبارات كييف".
RT
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