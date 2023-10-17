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فيديو - لحظة إطلاق كتائب القسام صواريخ مكثفة

10/17/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الأراضي المحتلة.


وقالت الكتائب في بيان لها إن القصف جاء رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة طوفان الأقصى.


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