فيديو - لحظة إطلاق كتائب القسام صواريخ مكثفة

فيديو - لحظة إطلاق كتائب القسام صواريخ مكثفة
التاريخ
10/17/2023 6:12:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الأراضي المحتلة.
وقالت الكتائب في بيان لها إن القصف جاء رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة طوفان الأقصى.
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