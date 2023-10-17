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يوفنتوس يفقد دانيلو 20 يوماً

10/17/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب مدافع يوفنتوس، البرازيلي دانيلو، في عضلة الساق اليسرى خلال فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، ليغيب 20 يوماً عن الملاعب.
قال النادي في بيان له: "اللاعب تعرض لإصابة مع المنتخب وخضع لفحوصات كشفت عن إصابته في الساق اليسرى، وأنه بدأ عملية إعادة التأهيل".
وبذلك يفقد المدرب ماسيمليانو أليغري أحد الأركان الأساسية في فريقه لمدة 20 يوماً، في إطار سعي فريقه للمسابقات الأوروبية بعد الموسم الماضي الكارثي الذي تم فيه خصم 15 نقطة له.
ولم يتم استبدال دانيلو في أي مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل أن يتم استبداله في مباراة البرازيل الأخيرة أمام فنزويلا بسبب إصابة في الشوط الأول.
ويغيب الظهير بالتالي في مباريات ميلان، هيلاس فيرونا، وفيورنتينا، وينتظر عودته أمام كالياري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

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