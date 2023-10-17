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المعايعة خلال لقائه السفير الأذري: جولة الملك الأوروبية تُشخص حجم المأساة في غزة

10/17/2023 6:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور، عبدالرحيم المعايعة، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل، لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني، والدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأكد، لدى لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، السفير الأذري لدى عمان، ايلدار سليموف، أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأوضح المعايعة أن جولة جلالة الملك إلى أوروبا تكتسب أهمية كبيرة، كونها تشخص حجم المأساة في غزة، ومخاطر استمرار الحرب والتصعيد، وتحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء والكهرباء.
إلى ذلك، شدد المعايعة والسفير الأذري على ضرورة دعم مواقف جلالة الملك وجهوده الرامية لوقف العدوان على الفلسطينيين، مشيرين إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.
وأكدا أهمية دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لافتين إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتنسيق الجهود والمواقف بين البرلمانين الأردني والأذري، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.




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