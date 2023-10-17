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ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

10/17/2023 6:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مؤشر الدولار الأمريكي دعماً طفيفاً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة منه للتعافي من بعض خسائره السابقة، مستفيدا من استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بجانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة لترقب الأسواق لصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والمقرر صدورها اليوم، والتي ستؤثر على أداء الدولار الأمريكي أثناء التعاملات.


وعلى صعيد التداولات، سجل الدولار الأمريكي أو العملة الخضراء ارتفاعا بنسبة 0.14% ليستقر قرب مستوى 106.352 نقطة، بدعم من بعض التطورات التي شهدها السوق.


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