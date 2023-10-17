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إضراب شامل في مخيم البقعة احتجاجا على العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة

10/17/2023 6:11:51 AM
(MENAFN- Amman Net) ينفذ سكان مخيم البقعة إضرابا عاما في سوق المخيم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة لمدة عشرة أيام متتالية.
ودعت الأحزاب والجهات والشخصيات الوطنية في لواء البقعة بعين الباشا إلى هذا الإضراب.
سيبدأ الإضراب اليوم الثلاثاء، وسيستمر لمدة ساعتين من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 مساء.

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