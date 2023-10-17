إضراب شامل في مخيم البقعة احتجاجا على العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة

إضراب شامل في مخيم البقعة احتجاجا على العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة
التاريخ
10/17/2023 6:11:51 AM
(MENAFN
- Amman Net) ينفذ سكان مخيم البقعة إضرابا عاما في سوق المخيم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة لمدة عشرة أيام متتالية.
ودعت الأحزاب والجهات والشخصيات الوطنية في لواء البقعة بعين الباشا إلى هذا الإضراب.
سيبدأ الإضراب اليوم الثلاثاء، وسيستمر لمدة ساعتين من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 مساء.
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