وزارة الطاقة: تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة في محافظات الوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني مدير مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في بلديات المملكة عن انتهاء أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مأدبا و بنسبة 100%.



وأضاف المومني، أنه تم استبدال وتركيب (164510) وحدة إنارة توزعت على بلدية مأدبا الكبرى بواقع 12000 وحدة إنارة وبلدية ذيبان بواقع 1800 وحدة، وتم تركيب 1650 وحدة في بلدية لب ومليح و 1000 وحدة لبلدية جبل بني حميدة.



وأوضح المومني أن أعمال مشروع الإنارة مستمرة في بلديات العاصمة ومحافظتي الزرقاء والبلقاء، مشيرا الى ان نسبة الانجاز وصلت الى 40% في هذه المحافظات.



وأشار المومني إلى أن وحدات الإنارة المستخدمة في المشروع مصنعة من قبل شركات محلية وتتميز بجودة ومواصفات فنية عالية، حيث تم تصميمها وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يضمن تحقيق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.



وأوضح أنه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لاغراض المدن الذكية مستقبلا لانها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية عليها للتحكم بشدة الإنارة ويمكن استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات و الانترنت.