شركة إيلون ماسك «السرية» تحارب الذكاء الاصطناعي بزرعه في العقول البشرية

إذا كانت إنجازات إيلون ماسك مثل سيارات تسلا وصواريخ SpaceX واستحواذه على تويتر وخططه لاستعمار المريخ كلها معروفة، فإن شركته السرية للرقاقات الدماغية "نيورالينك" قد تكون الأكثر خطورة.

فما هي نيورالينك؟ الظاهر أو المعلن بخصوص تلك الشركة، إنها لمساعدة الأشخاص المصابين بالإعاقة، عن طريق استخدام أدوات للذكاء الاصطناعي.. ولكن وفقاً لموقع «فوكس» فهذه ليست الحقيقة كاملة.

وتأسست نيورالينك في عام 2016، وكشفت في عام 2019 أنها قد أنشأت "خيوطًا" مرنة يمكن زرعها في الدماغ، إلى جانب روبوت شبيه بماكينة الخياطة لزرع الرقائق والخيوط في المخ.

والفكرة هي أن هذه الخيوط ستكون بمثابة مستشعرات عصبية، تقرأ الإشارات من دماغ مريض مشلول وتنقل تلك البيانات إلى الهاتف الذكي أو جهاز كمبيوتر، مما يتيح للمريض التحكم به بعقله فقط - دون الحاجة للمس أو الكتابة أو التمرير.

وحتى الآن، أجرت نيورالينك اختبارات فقط على الحيوانات. ولكن في مايو، أعلنت الشركة أنها حصلت على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر..

والآن تقوم الشركة المملوكة لإيلون ماسك، بجذب متطوعين مشلولين لدراسة ما إذا كان الزرع يمكنهم من التحكم في الأجهزة الخارجية، إذا نجحت التكنولوجيا في البشر، فإنها يمكن أن تحسن جودة الحياة لحوالي 5.4 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط يعانون من الشلل.

هدف أبعد

ولكن مساعدة الأشخاص المشلولين ليست الهدف البعيد لماسك، وإنما مجرد خطوة في طريق تحقيق طموح أبعد، هذا الطموح، على حد تعبير ماسك نفسه، هو "تحقيق ترابط بين الإنسان والذكاء الاصطناعي". هدفه هو تطوير تكنولوجيا تساعد البشر على "الاندماج مع الذكاء الاصطناعي"، الذي وفقاً لتصوره الحل حتى لا يقضي الذكاء الاصطناعي على الإنسان عندما تصبح الآلة أكثر تطورًا.

هذا الرؤية الخيالية ليست نوعًا من الأمور التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير لإجراء اختبارات بشرية، لذلك فواجهة العمل على مساعدة الأشخاص المشلولين، هدف أكثر شاعرية، ووقعه على الهيئة أفضل، ولذلك اتخذ ماسك هذا الطريق ذو المظهر الخارجي الإنساني لاتباعه.

ولكن من المهم فهم أن هذه التكنولوجيا تأتي مع مخاطر هائلة، حيث زعم موظفون سابقون في نيورالينك بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال أن الشركة دفعت نحو نهج زرع غير ضروري ومحتمل خطير للشرائح الإلكترونية في الدماغ، والتي يمكن أن تلحق ضررًا، وذلك لتحقيق هدف ماسك في الاندماج مع الذكاء الاصطناعي.

ليست وحدها

ووفقاً لـ«VOX» رفضت نيورالينك الرد على تلك المزاعم،

ونيورالينك، ليست الوحيدة في عملية تطوير تقنيات تتصل بأدمغة البشر، حيث تعكف العديد من الشركات عالمياً على إجراء دراسات وتجارب لفك تشفير ما يجري في عقولنا لإدماج الذكاء الاصطناعي في العقل البشري.

وتثار العديد من المخاوف عالمياً من عمليات التطوير في الذكاء الاصطناعي، وأثر ذلك على الجنس البشري، بعدما زعم البعض أن التطور المستمر في الذكاء الاصطناعي سيجعله قادراً على احتلال العالم، بما يهدد بانقراض الجنس البشري،

وفي مارس الماضي، وقع العديد منهم، بما في ذلك إيلون ماسك نفسه، على رسالة مفتوحة تطالب بوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر.

وحذرت الرسالة من أن "أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء المنافس للإنسان يمكن أن تشكل مخاطر عميقة للمجتمع والإنسانية" واستمرت في السؤال: "هل يجب علينا تطوير عقول غير بشرية قد تتفوق في النهاية وتخدعنا وتحل محلنا؟ هل يجب علينا أن نخاطر بفقدان السيطرة على حضارتنا؟"

على الرغم من أن ماسك ليس وحده في التحذير من "المخاطر الحضارية" التي يشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يختلف عن الآخرين في خطته لصد هذا الخطر. الخطة تتلخص أساساً في إنه إذا لم تتمكن من هزيمتهم.. انضم إليهم.

معدل نقل البيانات

ويتصور ماسك عالمًا حيث تستطيع فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نقل البيانات بمعدل تريليون بت في الثانية، الأمر الذي يتجاوز بمراحل قدرات الإنسان، الذي لا يستطيع سوى التواصل ونقل بمعدل 39 بت في الثانية.. ما يجعل الإنسان بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، عديم الفائدة.

جزء كبير من

وجهة نظر ماسك، معتمد على إضافة قدرات على العقل البشري للتفكير والتواصل بسرعة الذكاء الاصطناعي، وقد علق ماسك في عام 2017 على الأمر، قائلاً: "إضافة واجهة عالية النطاق إلى الدماغ ستكون شيئًا يساعد في تحقيق ترابط بين الذكاء البشري والآلي وقد تحل أزمة السيطرة، وتصبح فائدة للإنسان، بدلاً من أن تكون وبال عليه".

ولا يزال ماسك مهووسًا بأمر النطاق الترددي - سرعة الكمبيوتر في نقل البيانات من العقل البشري، ما دفعه إلى تأسيس نيورالينك، التي صنعت جهازاً للزرع الدماغي مجهز بـ1024 مستشعرًا يمكنهم التقاط إشارات من العديد من الخلايا العصبية. وكلما زاد عدد المستشعرات، زادت عدد الخلايا التي يمكن

الاستماع إليها، وزادت البيانات التي ستحصل عليها، بالإضافة إلى ذلك، كلما اقتربت أكثر من تلك الخلايا العصبية، زادت جودة تدفق البيانات الخاصة بعقل الإنسان.

ويقترب جهاز نيورالينك إلى حد كبير من تلك الخلايا العصبية، وزرعه يتطلب حفر فتحة في الجمجمة واختراق الدماغ، ولكن هناك طرقًا أقل تطرفًا للقيام بذلك. تبنتها شركات أخرى، مثل سينكرون وبلاك روك نيوروتيك وبارادروميكس وبريسيجن نيوروساينس أيضًا في هذا المجال.

أبحاث

في السنوات الأخيرة، ركزت الكثير من الأبحاث التي نالت العناوين الرئيسية على زرعات الدماغ التي ستترجم أفكار الأشخاص المشلولين إلى كلمات. مثل مارك زوكربيرغ فيMeta، على سبيل المثال، يعمل على BCIs يمكن أن تلتقط الأفكار مباشرة من الخلايا العصبية الخاصة بك لتترجم إلى كلمات في الوقت الحقيقي، ما ينبئ أنه في المدى البعيد، تهدف الشركة إلى منح الجميع القدرة على التحكم في لوحات المفاتيح والنظارات المعززة وغيرها باستخدام أفكارهم فقط.

في البداية، تركزت التقنيات البدائية مثل Utah array على الحركة، في عام 2006، حصل ماثيو ناجل، وهو رجل مصاب بشلل الحبل الشوكي، على زرعة دماغية سمحت له بالتحكم في مؤشر الكمبيوتر، بعد ذلك، بدأ ناجل في لعب لعبة بونج فقط باستخدام عقله.

زرعت زرعة الدماغ لناجل، التي طورتها مجموعة البحوث «BrainGate»، و«يوتا»، مجموعة من 100 مستشعر مدبب تم زرعها جراحيًا في الدماغ، وهو 10% من عدد مستشعرات نيورالينك، ولكنها مكنت شخص مشلول من التحكم في المؤشر والبريد الإلكتروني وضبط مستوى الصوت أو القناة على التلفزيون والتحكم في ذراع آلية، ومنذ ذلك الحين، عكفت الشركات على التطوير والدراسة في الأمر.

بينما كانت التقنيات البدائية مثل Utah array تبرز بشكل غير ملائم من الجمجمة، فإن تقنية «BCIs» الجديدة لا تُرى من الخارج بمجرد زرعها، وهذا يجعل من الأسهل استخدامها.

اقرأ أيضاً:

ماسك يبحث عن متطوعين بشروط خاصة لزراعة شريحة في الدماغ

إيلون ماسك يقيل موظفة انتقدت سياسة العودة للعمل من المكتب