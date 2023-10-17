تيم كوك يفاجئ مستخدمي لعبة «هونر اوف كينغز» في الصين

قام الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك بزيارة مفاجئة إلى الصين، خلال هذا الأسبوع، على ما أفاد رئيس شركة التكنولوجيا الأمريكية، عبر منصة «ويبو» الصينية،

وقال كوك في رسالة نشرها، الاثنين، عبر موقع «ويبو»، إنه زار متجر «أبل» في مدينة تشنغدو، والتقى عدداً من مستخدمي لعبة «هونر اوف كينغز» المتوفرة، عبر الهواتف الذكية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، وتُعد هذه اللعبة، التي ابتكرتها شركة «تينسنت» الصينية، إحدى الألعاب الأكثر استخداماً في العالم.

وقال كوك: إن «الأجواء التي كانت سائدة في تلك الليلة كانت مذهلة»، مضيفاً: إن «لعبة هونر أوف كينغز انطلقت من تشنغدو واستحالت ظاهرة عالمية في متجر تطبيقات أبل».

وقال لصحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية الناطقة بالإنجليزية: «إن هذه اللعبة رفعت سقف التوقعات»، مشيراً إلى أنها «تحظى بشعبية كبيرة في الصين ومختلف أنحاء العالم».

وتعد الصين مركز الإنتاج الرئيسي لهواتف «أبل» الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وتلك اللوحية والملحقات الإلكترونية.

وفي مارس زار الرئيس التنفيذي لـ«أبل» بكين، وأعلن أن علاقة «تكافلية» تجمع شركته بالصين، إلا أن مبيعات منتجات «أبل» تضررت عام 2022، بسبب القيود، التي فُرضت على الإنتاج في المصانع في إطار سياسة «صفر كوفيد»، التي اعتمدتها الصين.

وتهدد الضوابط الأمريكية على الصادرات من المكونات ذات التقنية العالية سلسلة التوريد الخاصة بـ«أبل».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محللين هذا الأسبوع: إن مبيعات هاتف «آيفون 15» الجديد في الصين انخفضت مقارنة بمبيعات الطرز السابقة، ويُعزى هذا الانخفاض تحديداً إلى وجود عدد كبير من الهواتف المنافسة في السوق المحلية على غرار «هواوي».