الذهب يفقد بعض البريق مع ترقب خطاب رئيس المركزي الأمريكي الخميس المقبل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية، وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1916.88 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التداولات، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المئة إلى 1930.00 دولاراً.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك، التي لا تدر عائداً على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع يوم الخميس يمكن أن يقدم مزيداً من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بعد الإيماءات الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية،

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كونه ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 22.53 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.2 في المئة إلى 889.06 دولاراً، والبلاديوم0.4 في المئة إلى 1138.92 دولاراً.