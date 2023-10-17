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«تويوتا» تعلق الإنتاج جزئياً في 6 مصانع باليابان بسبب انفجار مصنع أحد الموردين

10/17/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات أنها علقت إنتاجها في اليابان، جزئياً، بسبب انفجار وقع في مصنع خاص بأحد الموردين.

وقالت «تويوتا»: إن هناك 10 خطوط إنتاج في ستة مصانع، قد توقفت، إثر الانفجار الذي وقع في اليوم السابق بأحد مصانع المورد «تشو سبرينج» في مقاطعة آيتشي.

وأوضحت الشركة العالمية أنها ستتحقق مما إذا كان من الممكن استئناف عمل خطوط الإنتاج المتضررة الأربعاء.

ويشار إلى أن «تويوتا» لديها 14 مصنع تجميع منتشرة في أنحاء اليابان، وتقوم بإنتاج السيارات للأسواق المحلية والخارجية، واضطرت الشركة مؤخراً إلى وقف الإنتاج المحلي لمدة يوم، بسبب وجود مشكلة في الخادم، ثم جرى استئناف الإنتاج في اليوم التالي.

يعتبر ذلك أكبر توقف لإنتاج «تويوتا» في اليابان، منذ أغسطس الماضي، عندما اضطرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية هناك، ليوم واحد، بسبب خلل في نظام التصنيع الخاص بها، ورفضت «تويوتا» الكشف عن عدد وحدات الإنتاج، التي ستتأثر بسبب الحادث الأخير، لكنها قالت إنها ستقرر في وقت لاحق يوم الثلاثاء ما سيحدث بعد ذلك.

في فبراير 2022 أيضاً اضطرت «تويوتا» إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية البالغ عددها 14 مصنعاً، بعد تعرض أحد مورديها لهجوم فدية. استغرق الأمر أياماً عدة حتى تعافي العمليات، وأثر الحادث على نحو 5% من إنتاج «تويوتا» لذلك الشهر، وقبل ذلك شهدت شركة صناعة السيارات عمليات إغلاق أثناء الوباء، بسبب انتشار العدوى، واضطراب سلاسل التوريد.

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