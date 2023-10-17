بلماضي يعلق على حادثة بن رحمة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، أن نجوم فريقه خاضوا مواجهة مصر الودية بكل حماس من أجل الفوز، غير أن ذلك لم يتحقق أمام منافس منظم.
قال بلماضي بعد لقاء مصر والجزائر بحسب صحيفة الخبر الجزائرية: "لم أكن سعيداً بطرد مدافع المنتخب المصري محمد هاني، لأنه كان يريد أن يستفيد من هذه المواجهة أمام فريق كامل"، مضيفاً أن اللعب أمام فريق منقوص عددياً دائماً ما يكون صعباً خاصة المنتخب المصري الذي لديه الخبرة، ويعرف كيف يدافع؟.
وعلق بلماضي على حادثة سعيد بن رحمة بعد استبداله قائلاً: "أمور تحدث في كرة القدم، اللاعب لم يكن راضياً عقب خروجه، وأنا لم أكن راضياً على أدائه وهذا كل شيء".
وأبدى بلماضي استياءه من السقوط المتكرر للاعبي المنتخب المصري بعد تسجيلهم لهدف التقدم، مضيفاً أن الكثير من الأحداث لم تعجبه خاصة أنه كان ينتظر المواجهة منذ مدة طويلة.
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