بلماضي يعلق على حادثة بن رحمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، أن نجوم فريقه خاضوا مواجهة مصر الودية بكل حماس من أجل الفوز، غير أن ذلك لم يتحقق أمام منافس منظم.

قال بلماضي بعد لقاء مصر والجزائر بحسب صحيفة الخبر الجزائرية: "لم أكن سعيداً بطرد مدافع المنتخب المصري محمد هاني، لأنه كان يريد أن يستفيد من هذه المواجهة أمام فريق كامل"، مضيفاً أن اللعب أمام فريق منقوص عددياً دائماً ما يكون صعباً خاصة المنتخب المصري الذي لديه الخبرة، ويعرف كيف يدافع؟.



وعلق بلماضي على حادثة سعيد بن رحمة بعد استبداله قائلاً: "أمور تحدث في كرة القدم، اللاعب لم يكن راضياً عقب خروجه، وأنا لم أكن راضياً على أدائه وهذا كل شيء".

وأبدى بلماضي استياءه من السقوط المتكرر للاعبي المنتخب المصري بعد تسجيلهم لهدف التقدم، مضيفاً أن الكثير من الأحداث لم تعجبه خاصة أنه كان ينتظر المواجهة منذ مدة طويلة.