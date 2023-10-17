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اليونيسيف: الماء نفد من غزة وسنستخدم المياه القذرة

10/17/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت منظمة اليونيسيف، صباح اليوم الثلاثاء، إن
الماء نفد من قطاع غزة المحاصر.

وتابعت المنظمة: والآن مجبرون لاستخدام المياه "القذرة".

وقبل أيام قرّر وزير أمن الاحتلال
يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلًا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)".

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