اليونيسيف: الماء نفد من غزة وسنستخدم المياه القذرة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت منظمة اليونيسيف، صباح اليوم الثلاثاء، إن
الماء نفد من قطاع غزة المحاصر.
وتابعت المنظمة: والآن مجبرون لاستخدام المياه "القذرة".
وقبل أيام قرّر وزير أمن الاحتلال
يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلًا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)".
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