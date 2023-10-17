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سجون الاحتلال تشدد الإجراءات على الاسرى من غزة

10/17/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن مصلحة السجون تحتجز 108 أسرى من غزة.

وبحسب الإذاعة طالبت مصلحة السجون بتشديد الإجراءات على الاسرى من غزة داخل السجن.


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