سجون الاحتلال تشدد الإجراءات على الاسرى من غزة

سجون الاحتلال تشدد الإجراءات على الاسرى من غزة
التاريخ
10/17/2023 5:24:31 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن مصلحة السجون تحتجز 108 أسرى من غزة.
وبحسب الإذاعة طالبت مصلحة السجون بتشديد الإجراءات على الاسرى من غزة داخل السجن.
MENAFN17102023000151011027ID1107254533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.