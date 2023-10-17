اجتماع أوروبي طارئ للقادة يبحث تداعيات الصراع في المنطقة وتداعياته على القارة العجوز

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً يهدف إلى التوافق على نهج موحّد تجاه الأزمة التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل، وذلك بعد أيام من الارتباك والرسائل المتضاربة. وفي اجتماع طارئ عبر رابط فيديو، سيبحث المجلس الأوروبي، أيضاً التداعيات المحتملة التي قد تكون خطيرة على القارة من جراء الأزمة.

ورغم إجماع الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله على التنديد بهجوم حماس، فقد اختلفوا في تصريحات وإشارات سياسية أخرى. وعكس هذا التباين انقسامات قديمة داخل الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط، كما أبرز المحدودية الشديدة لنفوذ الاتحاد الأوروبي في المنطقة.ويقوّض هذا أيضاً دعوات الاتحاد الأوروبي إلى التعامل معه باعتباره لاعباً جيوسياسياً رئيسياً.

والقمة الافتراضية المقررة اليوم الثلاثاء هي مسعى من جانب قادة دول التكتل لاستعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة بعد انزعاج بعضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في رسالته التي دعا فيها القادة للمشاركة في الاجتماع: "من المهم للغاية أن يحدد المجلس الأوروبي، موقفنا المشترك ويرسم مسار عمل واضحاً وموحداً بما يعكس مدى تعقيد الوضع الراهن".

وأثارت المفوضية، حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما أعلن أحد أعضائها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم تجميد جميع المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، وهو إعلان جرى إلغاؤه لاحقاً.

كما انتقد بعض المسؤولين والنواب فون دير لاين، التي زارت إسرائيل، لعدم تصريحها بأن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي خلال ردها على الهجوم، كما فعل زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون.

ويركز القادة في اجتماعهم على محاولة التخفيف من التداعيات المحتملة للأزمة، وسط توقعات واسعة النطاق بهجوم إسرائيلي بري وشيك على غزة. ووفقاً لمسؤولين، من المرجح أن يكلف قادة الاتحاد الأوروبي وزراء بإجراء دراسة مستفيضة للمخاطر المحتملة.

اقرأ أيضاً:

كتائب القسام تعلن عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها

حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة

فرنسا تدعو لبنان إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

حماس : لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية

الحكومة الألمانية: 4 آلاف ألماني غادروا إسرائيل بعد هجمات حماس

حماس : التهديد الإسرائيلي بحرب برية على قطاع غزة

لا يرهبنا

المستشار الألماني يؤكد زيارته لإسرائيل ومصر هذا الأسبوع

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً

لحزب الله في لبنان

فشل مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة



البيت الأبيض: بايدن والسيسي ناقشا الجهود الجارية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

بلينكن: اتفاق أمريكي إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

بايدن يلتقي الأربعاء في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني



شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز