السوداني وبايدن يشدّدان على ضرورة احتواء الصراع في غزّة ودعم استقرار المنطقة

أكّد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزّة، يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.

وجدّد السوداني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية، موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة.

كما دعا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار.



وقال بيان للحكومة العراقية، إن الجانبين أكدا خلال الاتصال، ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

ووفق

البيان، جرى خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تحشيد الجهود، والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

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