ماكرون يندّد بتسجيل لرهينة فرنسية لدى حماس ويصفه بـ «المشين» و«المعيب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ندّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية بوصفه مشيناً ومعيباً.
وأعلن قصر الاليزيه، أن ماكرون يدعو للافراج الفوري وغير المشروط عنها، مضيفاً أن فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس.
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