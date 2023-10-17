ماكرون يندّد بتسجيل لرهينة فرنسية لدى حماس ويصفه بـ «المشين» و«المعيب»

ندّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية بوصفه مشيناً ومعيباً.

وأعلن قصر الاليزيه، أن ماكرون يدعو للافراج الفوري وغير المشروط عنها، مضيفاً أن فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس.





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