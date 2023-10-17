«بلووم القابضة» تبدأ أعمال أساسات المرحلة الثالثة «كاساريس» من مشروع بلووم ليفينج

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة «إدرافور الإمارات» مقاولاً لأعمال الأساسات في «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة «كاساريس» في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

وقد شهدت أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وهما «قرطبة» و«توليدو»، بيع جميع الوحدات السكنية فيهما، وتسير الأعمال فيهما بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني على أن يتم تسليمهما في الربع الرابع من عام 2024 والربع الثاني من عام 2025 على التوالي.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: حقق مشروع بلووم ليفينج نجاحاً ملفتاً ولاقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تعزيز تجربة المعيشة الشاملة التي توفرها للمجتمع، من خلال تقديم مرافق ووحدات سكنية رفيعة المستوى للسكان.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات.

ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز