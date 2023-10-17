غرف دبي تطلق «منصة المستقبل» ضمن فعاليات منتدى الأعمال

كشفت غرف دبي عن تفاصيل «منصة المستقبل»، التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسية، ضمن أجندة «منتدى دبي للأعمال 2023»، ويوفر هذا البرنامج منصة مهمة للتفاعل، ومناقشة الابتكارات الرائدة، التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة، اليوم.

وتنظم غرف دبي منتدى دبي للأعمال تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا، خلال يومي 1 و2 نوفمبر 2023، تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».

يضم برنامج «منصة المستقبل» جلسات رئيسية، تتمحور حول سبعة محاور هي: مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل إنترنت الأشياء، ومستقبل الوظائف، ومستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل الروبوتات، وتستعرض هذه الجلسات الغنية التوجهات المستقبلية، التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يهدف منتدى دبي للأعمال هذا العام إلى تسهيل التواصل بين الحضور والشركاء والضيوف المتحدثين، عبر إجراء نقاشات هادفة تسهم في تحفيز النمو التحولي وصياغة مستقبل الأعمال والتجارة. ومع مجموعته الغنية من الجلسات، التي تركز على سبعة مواضيع متنوعة، تمهد «منصة المستقبل» لخوض محادثات ملهمة، واستعراض رؤى ووجهات نظر جديدة حول مستقبل التجارة العالمية، والاستثمارات في عصر التحول الرقمي».

وتتضمن الجلسة الأولى محاضرة على غرار محاضرات TED حول «الثورة الصناعية الرابعة: تمكين اقتصادات المستقبل»، وتناقش موضوع مستقبل الصناعات، وتسلط الضوء على التأثير الكبير للثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد العالمي.

وتناقش جلسة أخرى محور «مستقبل الاستثمارات»، وتتناول الاستثمارات المواضيعية، التي زادت أهميتها خلال فترة ما بعد الجائحة، وستناقش الجلسة كذلك تأثير الفرص الاستثمارية في مجتمعات المستقبل.

ويسلط محور «مستقبل الوظائف» الضوء على المسارات المهنية المستقبلية، وسيطرح الحوار رؤى متميزة حول الوظائف المستقبلية المحتملة، التي تعكس المشهد الرقمي سريع التطور على المستويين العالمي والمحلي.

وتتناول الجلسات الإضافية استكشاف مستقبل المدن، وتأثيرات التوسع الحضري المتسارع على الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتغلب على هذه التحديات بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في التخطيط الحضري، وكيف يسهم الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحويل مشهد الصناعات، عبر تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، وضرورة اعتماد تدابير قوية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن دمج الروبوتات في أماكن العمل باعتبارها من أبرز التوجهات المستقبلية.



وإضافة إلى ذلك ستتضمن أجندة «منصة المستقبل» جلسات مكثفة إضافية توسع نطاق التفاعل بين المشاركين، وتوفر منصة جذابة للحوار الهادف، الذي يثري الجلسات النقاشية والتفاعلية للمنتدى.



ويرتكز منتدى دبي للأعمال على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال السنوات العشر المقبلة، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال.

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