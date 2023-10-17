معرض الشارقة العقاري-«إيكرس 2024» ينطلق 17 يناير

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة استعداداتهما لإطلاق نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري- إيكرس 2024، وفق خطة عمل متكاملة تم وضعها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 17-20 يناير 2024.

وتؤكد النسخة الجديدة من المعرض الحرص على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة في كافة الجوانب وتعرض أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة العقار وتعرف المستثمرين وجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة وفي المنطقة بالفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وتنجح في استقطاب أهم الشركات في مجال الاستثمار والبناء والتطوير العقاري في الدولة، وتتضمن العديد من الفعاليات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري لاستعراض ملامح السوق العقاري، وتسلط الضوء على الفرص التي يقدمها هذا القطاع، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة مثالية لإبراز نمو وتطور القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام وإعطاء قوة دفع إضافي للقطاع وزيادة نشاطه في المنطقة.

دعم التنافسية

ويحرص المعرض سنوياً، على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في قطاع العقارات ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع عالمياً إلى جانب حرصه على تنوع الشركات المشاركة ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه، ولزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة.

نمو متسارع

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يعتبر أحد أبرز الفعاليات في أجندة المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، والذي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمه بهدف دعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة والذي يشهد تطوراً ونمواً كبيراً ومتسارعاً، حيث سجل القطاع العقاري في الإمارة نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2023، وبلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال هذه الفترة 13.4 مليار درهم.

وأشار إلى أهمية الحدث كمنصة إقليمية رائدة تتيح للشركات العقارية في المنطقة والمستثمرين الفرصة للاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص والتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات، بالإضافة إلى مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم في تنفيذ المشاريع العقارية وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في خطط الغرفة الاستراتيجية في الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومن أهمها القطاع العقاري.

فرصة حقيقية

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة «إن معرض الشارقة العقاري (إيكرس)، يجسد قوة القطاع العقاري في الإمارة، ويشكل فرصة حقيقية للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي واسع النطاق، حيث نجح المعرض خلال السنوات الفائتة في أن يتحول إلى معلم بارز لعرض الخيارات والإمكانات التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، وبوابة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وملاك العقارات، والخبراء، ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق العقاري، مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع مباشرة والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية مجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة».

وأوضح «أن تنظيمنا لهذا الحدث البارز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، كما يُسلّط المعرض الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة والدولة»، مضيفاً أن إمارة الشارقة تتبنى رؤية وسياسات تجمع بين حاجة الاقتصاد واحتياجات المستثمرين حول العالم وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة، كما تواصل الإمارة تنظيم فعاليتها الاقتصادية، بهدف تنشيط السوق العقاري، واستقطاب رجال أعمال ومستثمرين ومطورين عقاريين جدد. وأشار الشامسي إلى أن المعرض أثبت قدرته على تقديم الجديد في الاستثمار العقاري في الامارة الباسمة وفي الدولة، وساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، وفتح آفاقاً واسعة لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

النمو المستدام

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة أن تنظيم معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في دعم اقتصاد الشارقة وتعزيز مسيرة نموه المستدام، باعتبار قطاع العقارات أحد الأسس المتينة لتميز اقتصاد الشارقة وتنوعه وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، مؤكداً دور الحدث في إتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين والشركات العقارية وغيرها المتخصصة في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعها ومنتجاتها، ما يساهم في توسع أعمالها، وتعريف شريحة أوسع من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري.

وأشار إلى أن الحدث يشهد هذا العام العديد من الفعاليات والبرامج والندوات وورش العمل التي تنظم بهدف اطلاع المشاركين على أحدث القوانين والأنظمة والارشادات التي توجه أصحاب المشاريع العقارية أو الراغبين في شراء وحدة عقارية، إلى جانب ندوات توعوية حول أفضل الممارسات في مجال التسويق العقاري.

رصد الفرص



وأوضح سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –«إيكرس» ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة «أن تنظيم (إيكرس 2024) يأتي ضمن أنشطة اللجنة العقارية والتي تهدف إلى تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف على وضع القطاع العقاري في الإمارة عبر رصد التحديات والفرص، وسبل التعامل معها والسعي إلى الإرتقاء بأداء النشاط العقاري، من خلال إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار. كما أكد حرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، بما يدعم خططها التنموية».



وأشاد السويدي بـ «أهمية المعرض الذي يشهد تطوراً ملحوظاً من كافة الجوانب سواء من ناحية المساحات أو الشركات المشاركة وكذلك التنظيم»، مؤكداً أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» محطة مهمة لتبادل الخبرات والتنافس على عرض أفضل الصفقات والمنتجات العقارية، مؤكداً أن القطاع العقاري محصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة تحقق له الاتزان والاستقرار، وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين.

منصة سنوية

ويمثل معرض الشارقة العقاري-«إيكرس» منصة سنوية لشركات التطوير العقاري للتسويق لمشاريعهم، وفرصة للالتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه المشاريع؛ وذلك مع الانتعاش الذي يشهده القطاع الحيوي. ويشهد المعرض سنوياً، تنوعاً في فئات الشركات والعارضين من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في التطوير العقاري، والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات، وملاك العقارات، وشركات الخدمات الهندسية، وشركات إدارة المشاريع والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي والتي تم تخصيص جناح خاص لها في 2023 لاقى إقبال من الزوار.

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