«العربية» تتصدر قائمة أفضل 100 شركة طيران عالمية



تمكنت شركة العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تحقيق المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة «إيرفينانس جورنال» لأفضل 100 شركة طيران في العالم، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وحازت المجموعة هذا التصنيف بعد تقييم شامل لأداء 100 شركة طيران عالمية من قبل مجلة «إيرفينانس جورنال». وحرصاً منها على توخي أعلى درجات الدقة اعتمدت المجلة في تقييمها الشامل على البيانات الصادرة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، وتم استخدام الأرقام الصادرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، وشمل التقييم مجموعة من المعايير التشغيلية والمالية، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الإيرادات، الرسوم الثابتة، السيولة، الحصة السوقية، إضافة إلى حجم الأسطول.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل هذا التقدير انعكاساً حقيقياً لجهودنا المتواصلة في «العربية للطيران»، وسعينا لتحقيق التميز التشغيلي والمالي، كما يجسد التفاني والعمل الجاد لفريق عملنا بأكمله، حيث نستمر بالتميز في الأداء التشغيلي والمالي، مع ضمان تزويد المسافرين بأفضل خدمة ممكنة، والحفاظ على مكانتنا الريادية في قطاع السفر».

وفي ظل تبوئها صدارة التصنيف المرموق للعام الرابع على التوالي تواصل «العربية للطيران» التفوق على 99 شركة طيران عالمية بارزة أخرى، حيث أظهرت أداء استثنائياً، عبر كل المعايير المعتمدة لدى التقرير.

يذكر أن مجلة «إيرفينانس جورنال» معروفة بكونها محلل أداء شركات الطيران، وتعتبر مصدراً موثوقاً وشاملاً للبيانات المالية والتشغيلية لشركات الطيران، وتحظى المجلة بمكانة مرموقة كونها مصدراً رئيسياً للمعلومات والتحليلات في قطاع الطيران، وتقدم تقارير مفصلة وشاملة، تغطي جوانب متعددة من أداء شركات الطيران، وقطاع الطيران بشكل عام.

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