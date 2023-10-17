مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، على ما أفادت شركة "كاونتربوينت" للأبحاث الاثنين.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً"، بحسب "كاونتربوينت".

وقالت الشركة إنّ هذا التراجع "يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين".

إلا أنّ المبيعات التي سُجلت خلال سبتمبر وإطلاق هاتف "أيفون 15" من "آبل" يؤشران إلى أنّ الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض، بحسب "كاونتربوينت".

وقالت الشركة "يُتوقّع أن يشهد السوق تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديداً في الأسواق المتقدمة".

وواصلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تصدّر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.

وجاءت "آبل" في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق، في وقت يحظى هاتفها "آيفون 15" باستحسان الجمهور.