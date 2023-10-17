طيران الإمارات تُحسن تجربة سفر الأطفال ذوي الحالات الخاصة

باشرت طيران الإمارات ومطار دبي الدولي، من خلال العمل مع المدارس المحلية ومجموعات التوحد والجهات ذات العلاقة، اتخاذ خطوات واسعة لتحسين تجربة السفر للأطفال ذوي الحالات العصبية، وتسهيل "الاستعداد للسفر"، حيث يتمكن الأطفال من الانتقال بسلاسة عبر المطار والاستمتاع بالرحلة على متن الطائرة، بالإضافة إلى العمل مباشرة مع العائلات لإسعاد المعجبين مثل حمزة، البالغ من العمر 11 عاماً، في رحلته الأولى مع طيران الإمارات.

سافر حمزة مؤخراً من ملبورن إلى دبي برفقة والدته وشقيقيه، ووفرت له "ناقلته المفضلة" طيران الإمارات تجربة كبار الشخصيات في رحلته الأولى. وعلى الرغم من أن والديه صرّحا أنه على دراية تامة بجميع منتجات وخدمات طيران الإمارات بفضل اطلاعه الشخصي، بدءاً من الطائرة ونظام الترفيه الجوي والزي الرسمي لطاقم الطائرة، وحتى الفيديو الخاص بتعليمات السلامة، إلى درجة أنه اشترى حزام الأمان الخاص به لمحاكاة إرشادات السلامة التي حفظها لينفذها على الواقع. كما يمتلك حمزة مجموعة من نماذج طائرات الإمارات لممارسة تجربة الإقلاع والهبوط. وقالت والدة حمزة: "الطائرة هي مكان حمزة السعيد. الوجهة ليست الجزء الأكثر إثارة، أستطيع القول إنها رحلة الطائرة ذاتها. وقد كان متحمساً للغاية لأنه سيسافر أخيراً مع طيران الإمارات".

حمزة لديه طيف توحد، ويعتبر الحضور في الوقت المحدد متطلباً مهماً لتلبية احتياجاته الخاصة، كما إن احتمال تأخر الرحلة أو فقدانها من شأنه أن يسبب قلقاً كبيراً ينبغي الاستعداد له مسبقاً لتخفيف تأثيراته. ويخضع موظفو طيران الإمارات ومطار دبي الدولي لتدريب للتعامل مع مختلف الحالات، وتسهيل أولوية الصعود للمسافرين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم في المطار للعملاء الذين يفصحون عن متطلباتهم الإضافية.



تدريبات السفر

وتعمل طيران الإمارات أيضاً بشكل وثيق مع مطارات دبي لتسهيل تدريبات السفر للأطفال ذوي الحالات العصبية المختلفة، بما في ذلك طلبة مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص. وتشكل هذه التدريبات جزءاً من برنامج السفر الشامل الذي طورته طيران الإمارات ومطارات دبي، والمصمم لتعريف العملاء ببيئة المطار وناسه وعملياته قبل السفر. ويرافق الطلبة، عبر المطار وصولاً إلى الطائرة، أفراد أسرهم والمعالجون لمحاكاة تجربة سفر حقيقية، بما في ذلك جميع الإجراءات والتجارب التي يمر بها المسافرون في يوم السفر، مثل إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة والفحص الأمني. وتساعد عملية التدريب العائلات على اكتساب الثقة في إدارة التجربة، بينما تمكّن طيران الإمارات ومطارات دبي من تحسين الخدمات باستمرار للمسافرين ذوي المتطلبات الإضافية.

وتدعم طيران الإمارات الركاب ذوي الحالات العصبية وأصحاب الهمم بوسائل عدة.

وأكمل أكثر من 29 ألفاً من أفراد أطقم الطائرات والموظفين الأرضيين حول العالم تدريب طيران الإمارات بعنوان "مقدمة عن مرض التوحد والإعاقات الخفية". وتغطي الدورة، التي وفرتها الناقلة عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2022 مجموعة من المواضيع من السياسة الوطنية لدولة الإمارات لأصحاب الهمم، والتعرف على التوحد، ونصائح عملية حول كيفية مساعدة الركاب ذوي الإعاقات الخفية، والاستجابة العاطفية، ومعلومات حول أنظمة الدعم الرسمية لمساعدة الركاب في المطار.

معلومات مسبقة

تدعم طيران الإمارات المسافرين ذوي الإعاقات الخفية بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدماً، حتى تتمكن العائلات من التخطيط والتدرب والاطمئنان بشأن سفرهم. ويتعين على المسافرين مطالعة صفحة السفر الميسر على موقع طيران الإمارات للحصول على المعلومات والاتصال بمكتب طيران الإمارات في منطقتهم لطرح الاستفسارات.

وتسهل طيران الإمارات قدر الإمكان الاختيار المجاني للمقاعد المناسبة للمسافرين الذين يعلنون عن راكب مصاب بالتوحد ومرافقيه. ويمكن طلب ذلك عبر مكتب طيران الإمارات المحلي.



دعم إضافي

وأفادت الناقلة بأن رمز صناعة الطيران لطلب الخدمة الخاصة للمسافرين ذوي الهمم هو DPNA. ويمكن استخدام هذا الرمز عند الحجز عبر الهاتف أو عن طريق وكيل السفر، ويُعتمد بمجرد الإعلان عن الإعاقة الخفية، بحيث يحصل الراكب على الدعم طوال رحلته بمساعدة الموظفين المدربين.

وتعاونت طيران الإمارات مع مطار دبي الدولي لتطوير أداة شاملة للتخطيط قبل سفر ذوي الإعاقات الخفية. ويقدم دليل التوحد لمطار دبي الدولي شرحاً خطوة بخطوة وصوراً لكل مرحلة من الرحلة عبر المطار حتى الصعود إلى الطائرة، وتفاصيل الخدمات المتوفرة.

طلب الوجبات مسبقاً

قد يحتاج بعض الركاب إلى وجبة خاصة على متن الطائرة إذا كانت لديهم حساسية معينة. ويمكن طلب ذلك قبل 24 ساعة على الأقل على أو على تطبيق طيران الإمارات. وتتوفر خيارات لطلب وجبات خالية من الغلوتين ووجبات خفيفة، ووجبات نباتية ووجبات لمرضى السكري. بالنسبة لوجبات الأطفال، يمكن للعائلات التي تسافر مع راكب مصاب بالتوحد الاتصال بمكتب طيران الإمارات المحلي وطلب الوجبة الخاصة المفضلة مسبقاً.

برامج الترفيه

ويستطيع المسافرون، قبل الرحلة، قضاء بعض الوقت في اختيار أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية أو قوائم تشغيل الموسيقى المفضلة مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات. ويمكن للراكب، فور صعوده إلى الطائرة، مزامنة قائمة التشغيل التي وضعها مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ما يوفر الوقت ويمكّنه من التكيف في بيئة الرحلة بشكل أسرع مع المحتوى الترفيهي المفضل لديه.

مواقف مجانية

يتوفر لأصحاب الهمم مواقف مجانية للسيارات في جميع مباني مطار دبي الدولي لمدة ساعتين. يمكن أيضاً حجز سيارات الأجرة لأصحاب الهمم عبر تاكسي دبي على الرقم المجاني 80088088.

وتعتبر شارة دوار الشمس للإعاقات الخفية رمزاً عالمياً معروفاً. ويمكن التعرف بسهولة على موظفي طيران الإمارات ومطار دبي الدولي المزودين بشعار عباد الشمس، الذين يخضعون لتدريب خاص لمساعدة المسافرين ذوي الإعاقات الخفية. ويتعين على الركاب الإعلان عن إعاقتهم الخفية لهؤلاء الموظفين والحصول على شارة عباد الشمس لتعليقها، ما يوفر لهم الدعم عبر المطار. ويمكن الحصول على شارة عباد الشمس من مكتب المعلومات في صالة المغادرة بمبنى الركاب 3 ومن نقاط محددة بوضوح في مبنيي الركاب 1 و2.

مسار صديق لمصابي التوحد

يضمن المسار الصديق لمصابي التوحد في مطار دبي الدولي انتقال أصحاب الهمم عبر مسار مخصص في المطار، يشمل أولوية إنهاء إجراءات السفر ومراقبة الجوازات والأمن والصعود إلى الطائرة، ويمكن الاستفادة من هذا المسار عند وضع شارة عباد الشمس. كما يمكن التعرف بسهولة على الموظفين المدربين والمجهزين لدعم أصحاب الهمم وهم يضعون دبابيس عباد الشمس، والتواصل معهم للحصول على الدعم عبر المطار.

أولوية أو تأخير الصعود

توفر طيران الإمارات للمسافرين الذين أعلنوا عن إعاقاتهم الخفية اختيار الصعود إلى الطائرة أولاً أو أخيراً حسب رغبتهم.

وتبذل طيران الإمارات قصارى جهدها لكي يجلس أفراد العائلة التي لديها أطفال معاً على الطائرة، ويجلس المسافرون الذين أعلنوا عن إعاقتهم الخفية بجانب مرافقيهم أو أولياء أمرهم.

حجب الضجيج



وتوفر طيران الإمارات للمسافرين، في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، من ذوي الاحتياجات الحسية السمعية، سماعات رأس كاتمة للضوضاء لحجب الضجيج في المقصورة.

وإذا أبلغ العميل أو الطفل أو أحد أفراد الأسرة عن حساسية للضوء، فيمكن لطاقم الطائرة إطفاء الضوء الفردي للراكب، وإغلاق ستارة النافذة بعد الإقلاع، وتوضيح أنه سيتم خفض إضاءة المقصورة بمجرد الانتهاء من خدمة الطعام والشراب.

مجلة الأطفال

ويمكن للأطفال الصغار على متن الطائرة أخذ استراحة من شاشة الفيديو، وطلب نسخة من حزمة أنشطة طيران الإمارات Fly with Me، مع مجموعتها الخاصة من أقلام التلوين، والتي تضم خرائط العالم المناسبة للأطفال والألغاز ودروس الرسم وصفحات التلوين، بالإضافة إلى أنشطة تثقيفية عن دبي وحماية البيئة.

الترفيه الجوي

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice أكثر من 6500 قناة منوعة حسب الطلب، تعرض أكثر من 1900 فيلم و1500 ساعة من البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية عبر 40 لغة، ونحو 100 لعبة فيديو، يمكن ممارسة بعضها من قبل ركاب في مقاعد متباعدة.

ولتحسين تجربة سفر ذوي الحالات العصبية أو أصحاب الهمم، تتعاون طيران الإمارات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وشرطة دبي، ومركز دبي للتوحد، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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