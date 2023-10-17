زلزال ثالث بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب إيران

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا بقوة 5.6 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 12:22، الموافق 17/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) فإن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة صباحاً

بتوقيت غرينتش، تبعه زلزال آخر بقوة 6 درجات عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش .



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