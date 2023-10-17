زلزال ثالث بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا بقوة 5.6 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 12:22، الموافق 17/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وبحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) فإن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة صباحاً
بتوقيت غرينتش، تبعه زلزال آخر بقوة 6 درجات عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش .
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