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سحب ركامية وفرصة لسقوط أمطار اليوم في المناطق الشرقية من الإمارات

10/17/2023 5:24:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار في المناطق الشرقية من الدولة.

وأوضح المركز وجود رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 13:30 وحتى الساعة 19:00 الثلاثاء 17/10/2023.

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