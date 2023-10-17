سحب ركامية وفرصة لسقوط أمطار اليوم في المناطق الشرقية من الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار في المناطق الشرقية من الدولة.

وأوضح المركز وجود رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 13:30 وحتى الساعة 19:00 الثلاثاء 17/10/2023.

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