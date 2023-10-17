سحب ركامية وفرصة لسقوط أمطار اليوم في المناطق الشرقية من الإمارات

سحب ركامية وفرصة لسقوط أمطار اليوم في المناطق الشرقية من الإمارات
التاريخ
10/17/2023 5:24:04 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار في المناطق الشرقية من الدولة.
وأوضح المركز وجود رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 13:30 وحتى الساعة 19:00 الثلاثاء 17/10/2023.
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