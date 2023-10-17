«داماك» تُرسي عقد إنشاء «صفا ون دي جريسوغونو» بنصف مليار درهم

أعلنت «داماك العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، عن ترسية حزمة الأعمال الرئيسية لمشروعها المميز «صفا ون دي جريسوغونو» على شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء» بعقد تتجاوز قيمته نصف مليار درهم.



وتمتلك اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء خبرة واسعة في مجال البناء وتنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تقدم إضافة كبيرة إلى مشروع «صفا ون»، الذي يتميز بموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد بجوار حديقة الصفا وسط دبي.



وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في «داماك العقارية»: «مع ترسية حزمة الأعمال الرئيسية، نقترب خطوةً أخرى من عملية بناء برج صفا ون دي جريسوغونو، والذي نتوقع بأن يصبح معلماً جديداً من معالم الفخامة في شارع الشيخ زايد الحيوي في دبي. لدينا رؤية واضحة تتمثل في تنويع محفظتنا العقارية عبر الدخول في شراكات مع علامات تجارية عالمية مرموقة، والارتقاء بأساليب الحياة الفاخرة في دبي إلى مستوياتٍ جديدة».



وتماشياً مع استراتيجيتها لإثراء محفظتها العقارية السكنية التي تحمل توقيع علامات تجارية مرموقة، تعمل داماك على توسيع عروضها من المشاريع الفاخرة بمزايا حصرية وخصائص فريدة. خلال العام الماضي، أطلقت الشركة في دبي أكثر من عشرة مشاريع سكنية تحمل توقيع علامات تجارية فاخرة، تأكيداً لالتزامها بتقديم تجارب معيشة استثنائية تلبي طموحات ورغبات عملائها المميزين.



وكانت داماك قد أعلنت عام 2021 عن إطلاق برج «كافالي تاور» الأيقوني في منطقة مرسى دبي، وهو في طور البناء حالياً، حيث أتمت مرحلة تجهيز الموقع وصب الخرسانات الرئيسية. وتتوقع الشركة الانتهاء من أعمال بناء البرج بحلول النصف الثاني من عام 2026، والذي سيصبح عند اكتماله معلماً جديداً من معالم دبي العمرانية، بإطلالات خلابة على نخلة جميرا الشهيرة، وتصاميم عصرية تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.



وتم الإعلان لأول مرة عن مشروع صفا ون دي جريسوغونو العام الماضي، وهو مستوحى في تصميمه من الطبيعة الاستوائية الوارفة. على مستوى الأعمال الإنشائية، تم الانتهاء من عمليات الحفر وتجهيز الموقع في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، مما يمهد الطريق أمام إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له.



وسيتألف المشروع من برجين توأمين سيضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، كما سيشمل على حدائق معلقة تمتد من الطوابق الأرضية إلى العليا، في حين ستتولى علامة «دي جريسوغونو»، الشهيرة عالمياً بتصاميمها الفريدة في عالم المجوهرات النفيسة، التصاميم الداخلية لإضفاء لمسة استثنائية من الفخامة والفرادة على المشروع.



وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت داماك مجموعة أخرى من المشاريع بما في ذلك: صفا تو، وشيك تاور، وإليغانس تاور، وكافالي كوتور، وداماك باي 1 و2، وكانال هايتس 1 و2، وكانال كراون، وداماك كورال ريف، وفولتا تاور، وداماك كازا، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

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