التاكسي الجوي الكهربائي في مختلف أنحاء الإمارات 2026



أعلنت «آرتشر للطيران»، الشركة المتخصصة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي، كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي، وكونها جزءاً من هذه المبادرة الاستراتيجية، يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم «آرتشر للطيران» بمجموعة من الحوافز، التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية، ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية، وذاتية القيادة (SAVI) الجديد في أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «آرتشر للطيران»، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك «فالكون للطيران» و«غال أمروك»، دعم هذه المبادرة الاستراتيجية، ولا تزال شركة «آرتشر للطيران» تجري مناقشات مع العديد من الشركات الأخرى، إذ تخطط الشركة للإعلان عن مذكرات تفاهم إضافية، خلال فعاليات معرض دبي للطيران، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، و«مؤتمر الطيران والوقود البديل»، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» والهيئة العامة للطيران المدني في شهر نوفمبر بإمارة دبي.



وتعمل «آرتشر للطيران» مع العديد من الشركاء الصناعيين في دولة الإمارات، لدعم خططها الرامية لإطلاق عملياتها في الدولة بحلول عام 2026، ووقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركة «فالكون للطيران»، التي ستقوم بتشغيل التاكسي الجوي في إماراتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى شركة «غال أمروك»، التي ستوفر خدمات الدعم والصيانة والإصلاح، والعمرة الشاملة لطائرة آرتشر (eVTOL).



وتعمل «آرتشر للطيران» مع شريك التصنيع العالمي «ستيلانتيس»، إضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات، لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي، والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة.



تراخيص



وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «قامت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً بزيارة المقر العالمي لشركة «آرتشر للطيران» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، والتعرف على التقدم، الذي أحرزته الشركة في عملية إصدار التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. نهدف في الهيئة العامة للطيران المدني للموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي، وترخيصها في دولة الإمارات بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع للتعاون معهم لجلب التاكسي الجوي الكهربائي إلى الدولة».



وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «يُسعدنا العمل مع شركة «آرتشر للطيران»، لاستضافة باكورة عملياتها الدولية في أبوظبي. إن إطلاق عمليات التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات سيسهم في التخفيف من الازدحام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل».



ونجحت «آرتشر للطيران» في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من نخبة من الشركات الاستثمارية، والرائدة في قطاع الطيران مثل مبادلة كابيتال، ويونايتد إيرلاينز، وستيلانتيس، وبوينج.

تصنيع



وقال آدم غولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر للطيران»: «نتطلع للإعلان عن هذا التعاون المشترك مع دولة الإمارات، وإطلاق عملياتنا في أول سوق دولي لنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتخطط «آرتشر للطيران» للعمل الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتأسيس عمليات تصنيع وإدارة التاكسي الجوي في المنطقة. ونحن على ثقة أن توحيد الجهود سيمكننا من تحويل حلم التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل إلى حقيقة واقعة في سماء دولة الإمارات والمنطقة خلال السنوات القليلة القادمة».



وقالت ميرة السويدي، رئيسة قسم إنتاج القيمة في شركة مبادلة للاستثمار: «تستثمر شركة مبادلة للاستثمار في شركة»آرتشر للطيران«منذ سنوات عديدة من خلال شركة»مبادلة كابيتال«التابعة لها والمتخصصة في إدارة الأصول. وتتواصل المباحثات حالياً مع الشركة حول آليات توسيع نطاق هذا التعاون».

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس»: «لقد سررنا بالعمل مع شركة آرتشر للطيران للبدء في تأسيس مرفق تصنيع ضخم لطائرة (Midnight) في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين. ونأمل بأن يمهد هذا المرفق الأول الطريق أمام العديد من مرافق التصنيع المستقبلية، لا سيما مع نجاح الشركة في توسعة عملياتها وخدمتها ودخولها مناطق جديدة مثل الشرق الأوسط التي تتمتع بإمكانات هائلة لنمو قطاع للتنقل الجوي في المناطق الحضرية».



هليكوبتر



وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون للطيران»: «نجحت شركة فالكون للطيران في ترسيخ مكانتها واكتساب سمعة واسعة في مجال نقل الركاب بطائرات الهليكوبتر في دولة الإمارات منذ ما يقرب عقدين من الزمن. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع شركة آرتشر للطيران إلى مواصلة توفير خدمات تنقل عالمية في التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل في دولة الإمارات خلال العقود القادمة».



وقال محمود الحي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «جال أمروك»: «تتماشى جهود آرتشر للطيران الطموحة لطرح وتصنيع ابتكاراتهم في مجال التنقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبرتنا الراسخة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح المتميزة لقاعدتنا الواسعة من العملاء المرموقين، ونفخر في شركة»جال أمروك«باختيارها كشريك مثالي لإطلاق أعمال آرتشر للطيران».

وتهدف «آرتشر للطيران» لتطوير تجارب السفر في المناطق الحضرية، واستبدال رحلات السيارات التقليدية التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة برحلات التاكسي الجوي الكهربائية التي تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تحافظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة والاستدامة، فضلاً عن خفض مستويات الضوضاء وتحقيق التنافسية العالية من حيث التكلفة مقارنة بخدمات النقل البري. وتتسع طائرة (Midnight) لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، وقد صممت للقيام برحلات سريعة ومتتالية وبالحد الأدنى من وقت شحن المحرك المستغرق ما بين الرحلات.

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