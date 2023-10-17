إسرائيل: وضع غزة ما بعد الحرب سيكون قضية عالمية

قال ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني، سيكونقضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي.

وقال الأميرال، دانيال هاجاري، لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية". وأضاف: "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر... هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

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