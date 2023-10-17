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الحكومة ترصد 27 مليون دينار لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

10/17/2023 5:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة 27 مليون دينار في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2025.2024.2023) لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.
وتم تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية من قبل رئاسة الوزراء بالسير قدماً في الإجراءات لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.
ويهدف البرنامج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي وتغطية كلفة إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية.
وبحسب التقرير السنوي للوزارة 2022 ولغايات تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، تم التوافق على آلية مع غرفة صناعة عمان وشركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.
وتضمنت الآلية الخطوات المطلوبة من المصنع الراغب بالتزود بالغاز الطبيعي من مرحلة تقديم الطلب بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة ولغاية اكتمال أعمال المشروع.
وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء من قبل الشركة الاستشارية METAS ENERGY.
ويهدف المشروع لتوفير مصدر رخيص للطاقة للمستهلكين لتقليل أعباء تكاليف الطاقة وإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية وتحسين الأداء في المملكة.




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