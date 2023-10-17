مؤشرات الاقتصاد الوطني تتصاعد إيجابيا لتحقيق النمو المنشود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتصاعد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ضمن مسارات متنامية لتثبت قدرته ومتانته على تجاوز التحديات والصعاب، ولتحقيق التعافي وللوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود.وبحسب أحدث المؤشرات الاقتصادية فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وحقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2%، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 %، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة بلغت 4.3 %، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7%.



وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة 1.3 %، لتصل إلى 4.914 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4.853 مليار دينار.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام بنسبة 4.7%، وصولا إلى 10.599 مليار دينار، مقارنة مع 11.121 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 9.3 %، ليبلغ 5.307 مليار دينار، مقارنة مع 5.850 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



كما انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9%.



وحقق الدخل السياحي ارتفاعاً خلال التسعة شهور الماضية من العام الحالي بنسبة 37.7 % بتسجيله 5.819 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1%.



وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2.264 مليار دولار، مقابل 2.250 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6%.



وارتفعت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 15.3 %، لتصل إلى 7.8 مليار دينار.

وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني الصادرة عن البنك المركزي، جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5 %، لتصل إلى ما قيمته 3.289 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4 %، وخدمات النقل بنسبة 20.5%.