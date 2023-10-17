71 شهيدا ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي على رفح وخان يونس

MENAFN - Amman Net) استُشهد عشرات من مواطنين الفلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، باستشهاد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وتأكد وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف للطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

"وفا"