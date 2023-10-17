(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني يدعو إلى العمل الجماعي لإنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في قطاع غزة
البيت الأبيض يعلن أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الأردن وسيبحث مع الملك عبدالله الثاني الأوضاع في غزة.
المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، يدعو المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة وفق معايير واحدة.
ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه، وانخفاض أسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 2837 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 12 ألفا
الهلال الأحمر المصري يفيد ببدء تحرك قوافل المساعدات من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، الذي يبعد 50 كيلو مترا تقريبا.
تكون الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مواعيد دوام جسر الملك الحسين اليوم الثلاثاء 10/17/2023 - 11:10 عمان ن
أعلنت إدارة جسر الملك حسين انه سيتم استقبال جميع المسافرين المغادرين والقادمين اليوم الثلاثاء الموافق من الساعة (08:00) صباحا ولغاية الساعة (14:00).
ونوهت إلى أنه سيتم فتح أبواب القاعات امام المسافرين عند الساعة (06:00) صباحا وليس قبل ذلك مع العلم انه سوف يتم تفويج جميع المسافرين المتواجدين داخل وخارج الجسر.
ودعت إلى عدم التواجد عند مداخل الجسر قبل موعد الفتح ليتم تقديم الخدمات المثلى لجميع المسافرين ومنع الازدحامات.
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