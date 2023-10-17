MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يدعو إلى العمل الجماعي لإنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في قطاع غزةالبيت الأبيض يعلن أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الأردن وسيبحث مع الملك عبدالله الثاني الأوضاع في غزة.المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، يدعو المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة وفق معايير واحدة.ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه، وانخفاض أسعار السولار والكاز في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحاليارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 2837 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 12 ألفاالهلال الأحمر المصري يفيد ببدء تحرك قوافل المساعدات من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، الذي يبعد 50 كيلو مترا تقريبا.تكون الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مواعيد دوام جسر الملك الحسين اليوم الثلاثاء 10/17/2023 - 11:10 عمان ن

أعلنت إدارة جسر الملك حسين انه سيتم استقبال جميع المسافرين المغادرين والقادمين اليوم الثلاثاء الموافق من الساعة (08:00) صباحا ولغاية الساعة (14:00).

ونوهت إلى أنه سيتم فتح أبواب القاعات امام المسافرين عند الساعة (06:00) صباحا وليس قبل ذلك مع العلم انه سوف يتم تفويج جميع المسافرين المتواجدين داخل وخارج الجسر.

ودعت إلى عدم التواجد عند مداخل الجسر قبل موعد الفتح ليتم تقديم الخدمات المثلى لجميع المسافرين ومنع الازدحامات.

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