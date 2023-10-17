تحذيرات من دخول حزب الله في حرب غزة.. إيران تلوح مجددا باتساع دائرة الصراع

MENAFN - Amman Net) تتصاعد التوترات على الحدود اللبنانية المقابلة لدولة الاحتلال، في ظل الاستهدافات المتقطعة من قبل حزب الله اللبناني لقوات الاحتلال والمستوطنات، وسط مخاوف دولية من اتساع الحرب في الغزة إلى جبهات أخرى.

وجدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، تهديدات بلاده بالدخول في الحرب، مؤكدا أن "اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها".

وشدد على ضرورة فتح ممرات في أقرب وقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

في المقابل، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء بالحيلولة دون حدوث تصعيد في الشرق الأوسط، وحذر حزب الله وإيران من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي بعد لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين "أحذر صراحة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع".

بدوره، حذر الملك عبد الله الثاني من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، مضيفا أنه يجب التعامل مع الوضع الإنساني داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف: "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في حالة تأهب واستعداد قصوى في على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأضاف: إذا ارتكب حزب الله أي خطأ فسوف نرد بقوة كبيرة جدا.

ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد 4 أشخاص حاولوا "التسلل" من لبنان وزرع عبوة ناسفة

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الثلاثاء، وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مساء الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن "قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلة ساخنة واستمر القصف المعادي حتى بعيد منتصف الليل".

ولفتت إلى أن القصف المباشر الذي تعرضت له المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية أدى إلى وقوع جرحى عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور القريبة، مشيرة إلى أن

القنابل المضيئة غطت سماء المنطقة حتى رأس الناقورة، فيما "استعمل الجيش الإسرائيلي القنابل الفسفورية واستهدف مدنيين".

جاء ذلك بعد إعلان "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف 5 مواقع اسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوبي لبنان، حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين، في بلدة الضهيرة جنوب لبنان، بعد استهداف كاميرات مراقبة بأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي.

