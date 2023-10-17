العثور على جثث أب وأطفاله داخل سيارة غارقة في اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة اليابانية إنها عثرت على جثث أب وأطفاله الأربعة يوم الأحد داخل سيارة غارقة في البحر قبالة ساحل محافظة ميه، بوسط اليابان.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم العثور على خمسة أشخاص، رجل يدير عمله الخاص في مدينة إيسه، مدينة في ذات المحافظة، وأربعة اطفال في المدرسة الابتدائية، داخل المركبة قبالة ميناميسي.
وتحقق الشرطة اليابانية في أسباب سقوطهم في البحر ووفاتهم.
لبنان 24
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