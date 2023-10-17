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العثور على جثث أب وأطفاله داخل سيارة غارقة في اليابان

10/17/2023 5:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة اليابانية إنها عثرت على جثث أب وأطفاله الأربعة يوم الأحد داخل سيارة غارقة في البحر قبالة ساحل محافظة ميه، بوسط اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم العثور على خمسة أشخاص، رجل يدير عمله الخاص في مدينة إيسه، مدينة في ذات المحافظة، وأربعة اطفال في المدرسة الابتدائية، داخل المركبة قبالة ميناميسي.

وتحقق الشرطة اليابانية في أسباب سقوطهم في البحر ووفاتهم.

لبنان 24


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