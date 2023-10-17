تحذير للأردنيين من إعلانات تروج لزيت زيتون عبر مواقع التواصل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من الانجرار وراء إعلانات مضللة تروج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مادة زيت الزيتون على أنه زيت زيتون بلدي وبأسعار منخفضة، يستدل منها بأن الزيت المعروض للبيع هو زيت مغشوش.وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن المعروض للبيع هو من انتاج هذه السنة، وهنا لا بد أن يعلم المستهلك بأن معاصر الزيتون لم تبدأ، وهذا ما يؤكد أن الإعلانات التي تروج للزيت على أنه من إنتاج هذا العام هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً.وطالب عبيدات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنسيق جهودها للحفاظ على السمعة الطيبة لزيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة، مما جعله مطلوبا لكافة الأسواق العالمية، منوها أن وزارة الزراعة تمكنت خلال الأسابيع الماضية من ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش.



وشدد عبيدات على ضرورة مراقبة الصفحات التي تروج لسلع مغشوشة من بينها زيت الزيتون، مشيراً إلى أن أي منتج يروج لمواصفاته يجب أن يخضع لاختبارات وفحوصات مخبرية تؤكد المواصفة المعلن عنها.



وطالب عبيدات المستهلكين بالابتعاد عن الشراء بطريقة الترويج الالكتروني خاصةً اذا شكّ المستهلك بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات الحسيّة وأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق.

وبين أنه بإمكان المواطنين الاستعانة بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي كافة فروعها المنتشرة لفحص الزيت وللتأكد من جودته.