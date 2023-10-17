Tuesday, 17 October 2023 01:11 GMT

تحذير للأردنيين من إعلانات تروج لزيت زيتون عبر مواقع التواصل

10/17/2023 5:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من الانجرار وراء إعلانات مضللة تروج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مادة زيت الزيتون على أنه زيت زيتون بلدي وبأسعار منخفضة، يستدل منها بأن الزيت المعروض للبيع هو زيت مغشوش.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن المعروض للبيع هو من انتاج هذه السنة، وهنا لا بد أن يعلم المستهلك بأن معاصر الزيتون لم تبدأ، وهذا ما يؤكد أن الإعلانات التي تروج للزيت على أنه من إنتاج هذا العام هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنسيق جهودها للحفاظ على السمعة الطيبة لزيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة، مما جعله مطلوبا لكافة الأسواق العالمية، منوها أن وزارة الزراعة تمكنت خلال الأسابيع الماضية من ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش.


وشدد عبيدات على ضرورة مراقبة الصفحات التي تروج لسلع مغشوشة من بينها زيت الزيتون، مشيراً إلى أن أي منتج يروج لمواصفاته يجب أن يخضع لاختبارات وفحوصات مخبرية تؤكد المواصفة المعلن عنها.


وطالب عبيدات المستهلكين بالابتعاد عن الشراء بطريقة الترويج الالكتروني خاصةً اذا شكّ المستهلك بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات الحسيّة وأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق.
وبين أنه بإمكان المواطنين الاستعانة بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي كافة فروعها المنتشرة لفحص الزيت وللتأكد من جودته.

MENAFN17102023000208011052ID1107254437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث