لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

MENAFN - Al Wakeel News)في غرفة تحكم في قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد، يجلس 5 جنود أمام شاشات كمبيوتر ضخمة لمتابعة عمليات نزوح مئات الآلاف من سكان غزة، من الشمال إلى جنوبي القطاع، اعتمادا على تعقب بيانات نحو مليون هاتف.وأوضح تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن تتبع هواتف سكان غزة "يكشف معدل حركة النزوح"، في أعقاب دعوة الجيش الإسرائيلي لنحو 1.1 مليون شخص في القطاع إلى التحرك جنوبا .



ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أن "تعقب الهواتف ودعوات الإجلاء تأتي في إطار معرفة تحركات المدنيين (في غزة)"، في ظل عملية عسكرية برية متوقعة، إلى جانب الضربات الجوية المتواصلة، وذلك عقب الهجوم المباغت وغير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر الجاري، ضد بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية.



وأضاف تقرير "نيويورك تايمز"، أن "الجنود الموجودين في القاعدة الإسرائيلية، يجلسون أمام شاشات لخريطة تكشف تحركات مواطنين من شمالي غزة، وذلك باستخدام بيانات يتم جمعها من أكثر من مليون هاتف خلوي، مما يجعل الجيش الإسرائيلي قادرا على معرفة الأعداد التقديرية للنازحين".

وتظهر بعض الأحياء على الشاشات باللون الأحمر وأخرى بالأبيض، في إشارة إلى أن غالبية السكان لا يزالون فيها، بينما كان هناك عدد متزايد من المناطق باللونين الأخضر والأصفر، في إشارة إلى أن معظم سكان تلك المناطق قد غادروا منازلهم، وفق الصحيفة.

وقال جنرال إسرائيلي، وفق الصحيفة: "هذا النظام ليس دقيقا بنسبة 100 بالمئة، لكنه يكشف معلومات نحتاج إليها لاتخاذ القرار. الألوان تقول ما يمكن وما لا يمكن فعله".



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