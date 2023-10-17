إصابات في صفوف جيش الاحتلال بجنوب لبنان

إصابات في صفوف جيش الاحتلال بجنوب لبنان
التاريخ
10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف أهدافا عدة في جنوب لبنان بعد قصف بلدة المطلة، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية في البلدة تدعو كل من بقي فيها إلى المغادرة فورا.
وأفادت مراسلة الجزيرة نقلا عن مصدر أمني بوقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بعد استهداف قوات حزب الله اللبناني آلية في المطلة.
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