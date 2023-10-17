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إصابات في صفوف جيش الاحتلال بجنوب لبنان

10/17/2023 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف أهدافا عدة في جنوب لبنان بعد قصف بلدة المطلة، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية في البلدة تدعو كل من بقي فيها إلى المغادرة فورا.
وأفادت مراسلة الجزيرة نقلا عن مصدر أمني بوقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بعد استهداف قوات حزب الله اللبناني آلية في المطلة.




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